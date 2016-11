Mais de 300 suspeitos do bolsa família irregular em Cruzeiro do Sul

Pelo menos 332 beneficiários do Programa Bolsa Família podem está irregulares em Cruzeiro do Sul (AC). O município conta com 10.800 pessoas incluídas no programa atualmente. As famílias irregulares tem até o dia 07 de fevereiro de 2017 para atualizar o cadastro, procurando a sede da Assistência Social.

“Em Cruzeiro do Sul, desde 2009 já trabalhamos nesta situação, de tentar reduzir o número de pessoas que recebem irregularmente o benefício. Paralelamente o governo federal também tem feito suas ações de batimento de dados. O governo traz para gente indícios , não é comprovação de fraude”, explicou Eder Sarah, coordenador do programa.