Atividades marcam as comemorações do Mês da Consciência Negra

Com o objetivo de celebrar o mês da consciência negra, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), em parceria com a Secretaria Adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Rio Branco (Seadpir) e entidades ligadas a movimentos sociais promovem ações alusivas ao tema.

Nesta semana, a Praça do Novo Mercado Velho recebe a Feira de Economia Solidária Afro e a segunda edição do Festival de Artes Negras, com diversas atividades culturais, educacionais, esportistas, políticas e religiosas.

“O intuito dessas ações é fortalecer a identidade da cultura afro-brasileira na sociedade acreana, além de fortalecer o combate ao racismo e ampliar o debate para expansão e implementação de políticas públicas”, destaca a chefe do Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Sejudh, Almerinda Cunha.

A gestora informa que outras atividades se agregam aos eventos como o encontro de entidades religiosas, missa afro, semana acadêmica de igualdade racial e II Marcha Zumbi, que será realizada nesta quinta-feira, 17.

“Uniremos os movimentos sociais e caminharemos pelo centro da capital, pedindo pelo fim da descriminação racial, e no fim desse ato, na Praça do Mercado Velho, será lançada a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, articulado pela Secretaria de Estado de Política para as Mulheres (SEPmulheres)”, relata Almerinda Cunha.

Confira a programação abaixo