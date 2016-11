Prefeitura convoca moradores para audiência final da revisão do Plano Diretor de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está convocando todas as pessoas maiores de 16 anos a participarem da audiência pública para discussão e aprovação da proposta final de Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Rio Branco.

A audiência será realizada no dia 1º de dezembro a partir das 8h no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Avenida Benjamin Constant, 946, Centro de Rio Branco). “Estamos assim convocando todos os segmentos representativos da comunidade e todos os rio-branquenses a estarem presentes. Juntos debatermos e aprovaremos a revisão do Plano Diretor da nossa capital”, disse Marcio Oliveira, coordenador da revisão do Plano Diretor.