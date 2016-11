Estudo internacional diz que Acre tem baixo interesse pela língua inglesa

Um estudo internacional mostra que o Acre tem baixa proficiência na língua inglesa. Mas este não é um problema meramente acreano. Internamente, o Brasil mostra que a proficiência em inglês é distribuída de forma desigual: só em dois estados (Distrito Federal e Rio Grande do Sul) a proficiência atingiu a categoria “moderada”; em nove estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará e Pernambuco), a proficiência é “baixa” e, em oito, é “muito baixa”: Espírito Santo, Goiás, Pará, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas e Mato Grosso. Neste ano, o índice EF não foi realizado no Acre, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e no Tocantins.

Entre os bons exemplos do país, é possível citar progressos registrados no Distrito Federal, que tem um programa de viagens ao exterior de alunos da rede pública acompanhados de professores, e outras iniciativas nas escolas técnicas de São Paulo, na rede estadual de Pernambuco e na cidade de Fortaleza.

O estudo faz parte do Índice de Proficiência em Inglês (EPI, na sigla em inglês) da EF Education First, empresa de educação internacional especializada em intercâmbio, e foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 16.