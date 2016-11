Escolha da Nova Direção do Tribunal de Justiça do Acre vai acontecer no dia 9 de dezembro

Não há previsão de data para a escolha de membro titular na classe de desembargador para compor o próximo biênio no TRE-AC.

A escolha da Nova Direção do Tribunal de Justiça do Acre, que estará à frente da Instituição pelos próximos dois anos, já tem mês e dia definidos. Acontecerá em Sessão Extraordinária no dia 9 de dezembro, uma sexta-feira.

Nesse sentido, a Presidência cumpre o que está previsto no Regimento Interno do Tribunal, o qual prevê que a eleição aconteça dentro da quinzena inicial de dezembro.

A Sessão será presidida pela desembargadora Cezarinete Angelim, que também será a relatora do processo. Nesse sentido, serão escolhidos os próximos presidente, vice-presidente e corregedor geral da Justiça do TJAC.

Na mesma ocasião, os membros do Tribunal Pleno Administrativo elegerão também os novos presidentes das Câmaras Cíveis e da Criminal.

Já em relação à escolha de membro titular na classe de desembargador para compor o próximo biênio no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), não há previsão de data, até porque o término do mandato da Instituição federal é diferente daquele da Instituição estadual.