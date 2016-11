Quinta com previsão de chuva e sexta com chegada de frente fria

A quinta-feira segue com tempo abafado Acre, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado em todo o estado, com sol predominando na maior parte do dia.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 45 e 60%, no leste e no sul do estado, e entre 50 e 65%, nas demais áreas. Os ventos sopram, entre moderados e fracos, da direção noroeste, com variações de oeste e do norte.

Entre a tarde e a noite, muitas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas de chuva com trovoadas em algumas regiões do Estado. Na sexta-feira o tempo deve ficar mais chuvoso e mais instável em com a chegada de uma frente fria ao sul da Amazônia.