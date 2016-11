Enteado mata padrasto com nove facadas em Tarauacá

Mais uma vida foi ceifada em Tarauacá. Os números da violência no município se tornaram alarmantes. As notícias sobre mortes surgem a cada semana, cada uma mais banal que a outra.

Na tarde desta quarta-feira, 16, a população foi surpreendida com a notícia de mais um assassinato. Cleudo Melo Ferreira, 36 anos, foi morto com nove facadas desferida por Jucivanio Melo de Lima (Branco), que segundo informações da PM era enteado da vítima. O crime aconteceu no bairro da Praia.

Há menos de uma semana Tarauacá chorava a morte de um jovem morador da rua Justiano de Serpa. A vítima foi assassinada dentro do quintal de sua casa com uma facada no peito esquerdo. O assassino um menor de idade que havia cumprido pena no Instituto Socioeducativo de Feijó por praticar furto no comércio local.

Jucivanio após cometer o crime fugiu do local, e até o momento ainda não tinha sido preso. Ainda segundo informações colhidas pela reportagem do Blog Tarauacá Agora, Jucivanio é acusado de ter roubado o comércio do empresário Ademir.

Há suspeitas que a morte tenha sido motivada pela partilha de bens entre a mãe do assassino e a vítima.