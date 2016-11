Saúde Itinerante fará atendimentos no Jurupari

A equipe do programa Saúde Itinerante estará nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, fazendo atendimento na comunidade do Jurupari, em Feijó. A ação será na escola Antônio Fenelon de Oliveira e é voltada também para as comunidades adjacentes.

De acordo com Celene Maia, coordenadora do Saúde Itinerante, serão ofertados serviços de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

“Também serão realizados exames de ultrassonografias, preventivo do câncer do colo útero, eletrocardiograma e exames laboratoriais bioquímicos, hematológicos, sorológicos, imunológicos, hormonais, urinálises”, destacou a coordenadora.

Os atendimentos na sexta-feira, 18, se iniciam a partir das 14 horas. No sábado as atividades terão início às 8 e encerram às 17 horas.

“É importante que a comunidade leve seu cartão do SUS [Sistema Único de Saúde], a Carteira de Vacinação das crianças para que possamos verificar se está tudo em dia e, as mulheres que pretendem buscar atendimento ginecológico podem levar também o documento de identidade [RG]”, ressaltou Celene Maia.