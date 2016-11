Ministro dos Transportes chega hoje ao Acre para assinatura de contrato para obras da BR-364

*Senador Gladson Cameli agradece apoio do Governo Federal para restauração e manutenção da rodovia

O senador Gladson Cameli (PP-AC) estará acompanhando nesta quinta –feria (17), em Cruzeiro do Sul, às 17h, a assinatura do contrato de restauração e manutenção para obras da BR-364 e a implantação da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) no Acre, ao lado do ministro dos Transportes, Maurício Quintella, do diretor-geral do DNIT, Valter Silveira e o Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Luís Antônio Garcia.

Também será assinado o termo de compromisso para as obras do anel viário dos municípios de Brasileia e Epitaciolandia.

No dia 18 de novembro, às 10h (Horário do Acre), será realizada uma visita técnica da comitiva do Governo Federal ao canteiro de obras de construção da Ponte sobre o Rio Madeira.

O senador Gladson Cameli considera as conquistas essenciais para bo desenvolvimento do Estado do Acre. “Sem dúvida alguma, a bancada acriana, assim como todo Governo Federal e muitas outras pessoas estão trabalhando muito para que essas obras saiam do papel e sejam uma realidade, principalmente a Ponte sobre o Rio Madeira, que é indispensável para o crescimento de todos os setores da economia do Estado do Acre”, explicou o senador.