Prefeito acompanha obras de infraestrutura no Novo Calafate

O prefeito Marcus Alexandre esteve no bairro Novo Calafate para acompanhar obras de infraestrutura na região onde o trabalho em parceria com o Governo do Estado, através do Depasa, por meio do Programa Ruas do Povo, viabiliza a implantação de drenagem, saneamento e pavimentação.

Na Travessa Palmeira, dona Marilda Oliveira, falou da satisfação com o trabalho feito pelas equipes. “Moro aqui há vinte anos. Aqui era uma lama horrível. Tinha fé em Deus que um dia essa obra iria sair. Graças a Deus que saiu. E a gente agradece muito, principalmente, ao prefeito Marcus Alexandre e ao governador Tião Viana pelo carinho com a nossa cidade”.

Próximo à Travessa Palmeira, na Rua da Paz, o trabalho de base que inclui drenagem e rede de esgoto já foi concluído. As equipes seguem agora com a imprimação e se preparam para iniciar a pavimentação. “Mesmo já entrando em novembro, quando normalmente não temos mais obras assim, continuamos no Novo Calafate, aqui pertinho do Laélia Alcântara, nos locais onde ainda se tinha dificuldade de acesso. Agradecemos muito a parceria com o Governo, com o Depasa. É assim que a gente consegue ir cada vez mais longe e chegar a ruas como essa aqui no Novo Calafate”, destacou o prefeito Marcus Alexandre ao anunciar melhorias também na iluminação da Rua da Paz. “Já fizemos contato com a Eletrobrás para o reforço na iluminação. É a soma de esforços para levar melhores condições aos moradores da Região”, destacou.

De acordo com o coordenador técnico do Depasa, Francisco Otilanier Pinheiro, o projeto de infraestrutura naquela regional contempla 18 ruas do Loteamento João Carlos e do bairro Novo Calafate, beneficiando mais de 10 mil famílias. “Enquanto houver verão estaremos fazendo o esforço de levar serviços básicos e melhorar condição de vida da população”, concluiu.