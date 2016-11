PMDB teme ‘efeito cascata’ no partido após prisão de Cabral

A prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusado de chefiar um esquema criminoso que movimentou mais de 220 milhões de reais em propinas, durante obras executadas com recursos federais, deixou integrantes da cúpula do seu partido, o PMDB, apreensivos.

Eles acreditam que, a partir da operação desta quinta-feira (17), desencadeada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, a Lava Jato, que está em sua 37ª fase, se desmembre em novas ações, em outros estados do Brasil.

O fato de as obras de reforma do Maracanã terem motivado a prisão preocupa vários políticos, pois o mesmo esquema teria sido replicado em várias unidades da federação que sediaram a Copa de 2014. As informações são do Blog do Gerson Camarotti, no G1.

A obra no estádio mais tradicional do Brasil é alvo de investigação por suspeita de formação de cartel pelas empresas que integraram o consórcio que reformou a arena, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, e pagamentos de propinas para agentes públicos.

“Apesar desta operação ter pego um esquema específico da administração de Sérgio Cabral, isso mostra que o PMDB está na mira”, disse um senador do partido, sem querer se identificar.