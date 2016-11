Você está contando os dias para receber o 13º salário?

O 13º salário deve injetar aproximadamente de R$ 197 bilhões na economia brasileira até dezembro. Essa quantia representa 3% do PIB (Produto Interno Bruto) do País. De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em média, cada beneficiário receberá R$ 2.192.

O benefício deve ser pago a trabalhadores do mercado formal, inclusive a empregados domésticos, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas, totalizando 84 milhões de pessoas, conforme cálculos do Dieese.

A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro. Mas o que fazer com essa grana extra? Especialistas mostram como investir da melhor forma possível, inclusive investindo para aumentar o patrimônio.

No entanto, antes de investir, é preciso quitar as dívidas, que geralmente empacam a vida financeira do brasileiro. O consultor financeiro Luiz Jurandir Simões ensina três passos a serem seguidos antes de adentrar o mundo dos investimentos financeiros.

Primeiro, é preciso olhar as próprias finanças com visão crítica antes de decidir o que fazer e entender que dinheiro extra não pode ser usado para pagar as contas do dia a dia, como água, luz, supermercado etc.

O primeiro passo é quitar dívidas, principalmente as do cartão de crédito. “Se tiver dívidas caras, como cheque especial e cartão de crédito, por exemplo, é melhor reduzir a dívida do que investir porque a taxa de juros é várias vezes maior do que se conseguiria com o investimento”, diz.

Ainda segundo o consultor, após quitar os débitos (caso os tenha), o trabalhador deve procurar ao seu redor pontos que dragam parte da renda, sem que ele perceba. “Algumas coisas também geram despesas gigantes na vida das pessoas, mas elas não percebem. Uma geladeira muito antiga, por exemplo, gasta energia e perde comida. É muito dinheiro gasto sem perceber. Também entram nesta categoria outros objetos como ar-condicionado, que gasta muita energia, privada que desperdiça água na descarga, o motor do carro “beberrão” que consome muita gasolina etc”.

O próximo passo é fazer uma reflexão pessoal da carreira e ver onde dá para melhorar com estudo, sem gastar muito. Segundo Simões, o volume de informação na internet é tão grande que contribuindo com pouco ou nada dá para estudar inglês e espanhol, por exemplo. E isso serve para todas as profissões.

Investimentos

Quitou as dívidas e investiu na qualificação pessoal? Se ainda sobrar um dinheirinho, dá para começar a investir. Imagine que, depois de seguir os passos anteriores, sobraram R$ 500 no bolso do trabalhador.

Dá para você começar a investir com apenas R$ 30 no Tesouro Nacional, uma boa alternativa, com liquidez parecida com a da poupança, é o Tesouro Selic, com taxa atrelada à taxa básica de juros. Na poupança, o montante necessário para poupar também é pequeno, porém, a caderneta rende menos a cada dia.

Com o decorrer do tempo, o investidor pode adquirir mais segurança e pensar em quantias maiores para outros investimentos. Um CDB com rendimento interessante requer investimento inicial de cerca de R$ 5.000. Já com a LCI (isenta de imposto de renda) pede um pouco mais, de R$ 10 mil a 20 mil.