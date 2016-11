FIEAC: PDA orienta planejamento estratégico do SINDMÓVEIS

O planejamento estratégico tornou-se essencial para os sindicatos. Nele são estabelecidas tanto informações sobre as diretrizes gerais da entidade – como missão, visão e valores – quanto as metas que devem ser seguidas em um período pré-determinado, resultando assim em planos de ação para a execução de medidas estratégicas. Essas metas podem significar, por exemplo, o aumento da representatividade da entidade, a eficácia na defesa dos interesses do setor e o aumento de serviços a serem oferecidos para as indústrias. O planejamento define quais serão as prioridades para o período e o que será feito para alcançá-las.

Nos dias 11 e 12 de novembro, o Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis) realizou a reunião de Planejamento Estratégico, com o consultor Marcos Suassuna, por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA). “É um momento de reflexão estratégica, tudo que foi feito na reunião é com uma visão de futuro, até dezembro de 2018. A expectativa é de que com esse trabalho o sindicato crie condições para fazer sua gestão estratégica, ou seja, profissionalize sua ações sob aquilo que efetivamente é estratégico”, destacou Suassuna.

Para o presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomucena, a iniciativa é importante, pois ajuda a definir os interesses do setor como um todo. “Foi um exercício extremamente importante e participativo, demonstramos que a diretoria do sindicato está realmente muito atenta a tudo aquilo que é estratégico para os seus associados. Definimos os objetivos estratégicos para o desenvolvimento setorial, para a defesa de interesse dos associados e prestação de serviços, além da sustentabilidade do sindicato com relação a sua gestão financeira”.

O consultor ressaltou ainda que os empresários devem parar para pensar no futuro da instituição, compreender qual a sua identidade organizacional. “Eles precisam saber como o sindicato e o setor estão hoje com relação às oportunidades e ameaças, fortalezas e fragilidades, o desenvolvimento de objetivos estratégicos e o plano de ação para atingir as metas nos próximos anos. Isso tem sido muito interessante, levando em consideração o momento que o Brasil está passando. Pensar estrategicamente o que o sindicato pode fazer com relação à defesa de interesses do setor, qualificando, implementando consultorias, trabalhando a comunicação, visando efetivamente o desenvolvimento dos seus associados”, concluiu.