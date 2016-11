Semana Move Brasil acontece no Sesc

O Move Brasil promove ações que ajudam as pessoas a encontrarem a modalidade com a qual mais se identificam, e, assim, incorporar a prática regular de esportes e atividades físicas em suas vidas. A principal ação nacional da campanha é a Semana Move Brasil e sua 4ª edição acontecerá entre os dias 19 e 27 de novembro de 2016.



Em um país onde mais da metade da população se declara sedentária, segundo dados das pesquisas Ipsos (2013), Vigitel (2014) e Diesporte (2014), iniciativas para reverter esse quadro mostram-se essenciais.

A primeira edição aconteceu em 2013 com a participação de sete movedores e público de 100 mil pessoas. Em 2014, a Semana Move Brasil cresceu, foram mais de 367 mil pessoas participando da programação realizada por 27 movedores. Em 2015, contou com 42 movedores, mais de 5.409 atividades planejadas nos 26 Estados e no Distrito Federal, e 40 arenas esportivas em todas as regiões brasileiras.

No Acre, vários eventos estão programados no Sesc Bosque, Concha Acústica e Horto Florestal, na programação estão: aulões, torneios de futebol, futsal, voleibol e atividades de arte marciais, tudo grátis para a população.

Participar da Semana Move Brasil é muito simples: basta planejar uma atividade de incentivo à prática de esportes e atividades físicas, de qualquer tamanho e em qualquer lugar do país.

Se você faz parte de algum grupo organizado, instituição ou empresa que se alinhe aos objetivos do Move Brasil, pode se tornar movedores da campanha. Mais informações pelo e-mail contato@movebrasil.org.br

Este ano, há a pretensão de ampliar o número de atividades em diversos espaços das cidades e contar com a participação de um grande número de pessoas. A meta é mover um milhão de brasileiros na Semana Move Brasil 2016!

Evento: Move Brasil – Rio Branco

Serão estimadas duas mil pessoas para o evento, a programação: Atingirá à população que não tem acesso à atividade física de Rio Branco, com os professores e convidados , onde serão desenvolvidas atividades de dança, zumba, ginásticas, aulas livres de Artes Marciais, brincadeiras dirigidas, recreação, funcional entre outros.