Grêmio derruba liminar e vai jogar em casa

A punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao Grêmio-RS, de não utilizar o seu estádio na decisão da Copa do Brasil durou menos de 24 horas. Nesta quinta-feira (17), o órgão decidiu conceder efeito suspensivo ao Tricolor.

Segundo informações do portal UOL, o presidente do STJD, Ricardo Piacente aceitou o pedido do Tricolor Gaúcho, que entrou com recurso contra a decisão da 4ª comissão disciplinar do STJD.

Com a decisão, o clube poderá preparar a logística de venda dos ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, marcado para o dia 30 de novembro.

A polêmica veio após a filha do técnico Renato Gaúcho, Carol Portaluppi entrar no gramado após o fim do jogo na partida contra o Cruzeiro-MG, pela semifinal do torneio.