Divulgado calendário de pagamento de 2017

Os segurados da Previdência Social já podem consultar as datas de pagamento de benefícios, em 2017. O novo calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já está disponível para consulta, na página da Previdência Social.

Os depósitos seguem a mesma metodologia de anos anteriores. Os primeiros segurados a receber são aqueles que ganham até o piso previdenciário, correspondente ao salário-mínimo, e ocorre durante os cinco últimos dias úteis do mês. O pagamento para quem recebe acima do mínimo começa nos primeiros cinco dias úteis do mês. Quando a data de pagamento cair em feriados, o depósito do benefício é transferido para o dia útil seguinte.

Em janeiro de 2017, a folha de pagamento começa no dia 25 e termina no dia 7 de fevereiro. Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu cartão de benefício, excluindo-se o dígito.

A Previdência paga todos os meses mais de 33 milhões de benefícios, injetando na economia do País mais de R$ 37 bilhões.

Confira: