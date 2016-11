Tião Viana prestigia inauguração do centro de simulação realística

O novo centro de simulação realística do curso de medicina da Uninorte, inaugurado nesta quinta-feira, 17, representa reais investimentos da instituição no sentido de proporcionar um processo de formação acadêmica diferenciado aos estudantes do Acre, visando elevar a qualificação desses futuros profissionais de saúde.

O governador Tião Viana, como médico e professor universitário do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), prestigiou a solenidade de inauguração do centro, considerado o mais moderno da Região Norte e que, só em robótica, obteve investimentos superiores a R$ 2 milhões. O Estado já visa parceria para que os profissionais de saúde recebam capacitações no novo centro.

“É um salto de dez anos na medicina no estado. É o avanço na prática e melhoria do sistema de atendimento. É o primeiro simulador da Amazônia, com um padrão superior, que reflete o esforço e as boas alianças que esta instituição soube fazer. É o desafio de educação do nosso tempo”, pontuou Tião Viana, ao lembrar que há quatro já havia feito uma intervenção ao até então ministro da Saúde Alexandre Padilha, para que o Acre obtivesse seu primeiro simulador.

O mantenedor da instituição, Ricardo Leite, disse que o objetivo é proporcionar educacional de qualidade no Acre. Mais do que isso, marca o compromisso da instituição com a formação dos acadêmicos e a inclusão de novas metodologias de ensino.

“Já formamos, desde 2009, mais de 1.500 alunos na área de saúde. E já realizamos mais de 35 mil atendimentos gratuitos na clínica de odontologia e mais de quatro mil na clínica de enfermagem, além de atendimentos jurídicos e sociais. Este centro não é uma exigência legal, mas o nosso compromisso com a formação superior, porque acreditamos na educação como pilar de formação da sociedade”, afirmou.

Para a estudante do terceiro período do curso de medicina da Uninorte Nayara São José, a alta tecnologia empregada nas aulas auxilia os estudantes a seguir com mais confiança no campo da prática. “Nos permite a observação de cenários que serão comuns à nossa realidade. Representa uma preparação profunda para os alunos”, disse.

A simulação realística em medicina

É uma metodologia inovadora de treinamento correspondente à experiência e às situações da vida real, favorecendo a participação ativa e interativa do acadêmico.

Com esse método, o aluno tem capacidade de assimilar mais facilmente a informação através de simuladores de pacientes (robôs), em instalações que criam um ambiente semelhante a um hospital virtual. Os robôs emitem funções semelhantes aos seres humanos.

O coordenador do curso de medicina da Uninorte, José Amsterdam, explicou que no centro os alunos vão vivenciar situações clínicas e manifestar suas incertezas e dificuldades, e repeti-las quantas vezes forem necessários, até fazê-las com confiança.

“Este momento é importante para quem trabalha com o ensino em saúde, que nos permitirá o cumprimento com a obrigação maior da ciência médica: garantir a segurança do paciente”, disse o coordenador durante as visitas às salas de simulação de parto, onde as aulas são ministradas para até vinte alunos, com direito a gravação.