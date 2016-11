Forum debate modelo de Parcerias público-privadas para o Acre

O ex-secretário estadual de Planejamento e hoje consultor na iniciativa Privada, Gilberto Siqueira foi o principal palestrante do Fórum Permanente de Desenvolvimento Regional que aconteceu na tarde de ontem, na Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). Gilberto falou sobre a importância de se expandir as Parcerias/Público/Privadas (PPP’s) na capital, como alternativa para suprir as necessidades de investimento em áreas prioritárias. Gilberto mostrou que essa é uma solução já adotada em vários países da Europa, tornando-se uma tendência mundial e que, no Brasil, já atinge mais de 60 experiências, em sua maioria bem. O gestor destacou os projetos do prefeito Marcos Alexandre que, entre outras ações, pretende conceder concessão para a geração de energia limpa, por meio do aproveitamento do gás metano gerado na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE). Outra opção da PPP seria na questão da iluminação pública, com a troca da iluminação pública, por lâmpadas de Led, que reduzirá em 50% no consumo de energia. Hoje, a prefeitura gasta mais de R$ 13 milhões com a conta de luz.

“Acreditamos que as PPP’s são uma alternativa para ampliar os investimentos no setor público”, enfatizou Gilberto Siqueira. Para ele, é fundamental que a prefeitura estabeleça uma base jurídica e legal que permita a expansão do processo. O marco teórico já existe, as normas são simples e para Siqueira, o Brasil terá nesta alternativa a melhor opção para fomentar a implantação de serviços essenciais que demandem alto grau de investimentos.

Gilberto Siqueira, que conhece bem a realidade acreana, afirma que o estado pode se tornar uma referência nacional nessa área, pelo bom relacionamento entre a esfera pública municipal e estadual com o empresariado e pela capacidade de realização da indústria estadual. Entre as demais opções de PPPs, Siqueira lembrou até a gestão penitenciária, setor que sempre demanda alto investimento. E ressaltou que com 2º dos 27 estados e o Distrito Federal em situação de déficit, essa será uma das únicas opções abertas.

O secretário municipal de Finanças, Marcelo Macedo ressaltou que os estudos demonstraram que as PPPs apresentaram um resultado de 80% de efetividade, enquanto no sistema de concessão a eficiência chegou a apenas 30% que ficou aquém do que era esperado pelo gestor público. Enfatizou que a nova proposta contribuirá para alavancar a economia acreana, além de melhora a eficiência dos serviços prestados a população. “Temos esperança que o novo modelo será mais eficiente”, aposta.

Os empresários elogiaram a iniciativa e prometeram apresentar sugestões que contribuam para aprimorar a proposta do Executivo Municipal que será encaminhado para a Câmara de Vereadores de Rio Branco, na próxima semana. O presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro da silva destacou que ideia é construir consensos nos pontos discordantes, por conta dos investimentos e do prazo para a recuperação. “Esperamos que a iniciativa do prefeito Marcus Alexandre possa servir de estímulo aos demais prefeitos que assumem em janeiro”, comentou o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro.

PPPs novo leque de oportunidades

Gilberto Siqueira disse que a iniciativa privada acreana poderá ser o grande protagonista deste novo modelo de gestão. Destacou que a capital acreana tem condições de fazer diferente, neste momento que os recursos públicos reduzem drasticamente na área de investimento. Falou da necessidade de modernização da legislação existente para atrair o capital privado neste comento crucial da economia brasileira. “O estado do Acre tem um arcabouço jurídico claro, mas a Medida Provisória específica aprovada recentemente, pelo Congresso Nacional amplia os investimentos”, elogiou.

Segundo ele, a população vive nos municípios, mas como o governo não tem mais dinheiro para investir na ampliação dos serviços ofertados a sociedade, só resta uma única alternativa, que é buscar a parceria com o setor privado. Durante a sua explanação falou das dificuldades dos governadores de captar recursos para garantir a prestação de serviços de qualidade. Ressaltou que muitos gestores não conseguirá pagar a folha de pagamento em decorrência da redução dos repasses constitucionais por conta da crise econômica que caminha para o segundo ano, consecutivo. “Acreditamos que num universo de 27 estados, apenas sete estão conseguindo honrar os compromissos”, destacou Cerqueira.

Gilberto salientou as experiências exitosas no Amazonas, Bahia e São Paulo, e destacou a nova legislação que abriu um grande leque de oportunidades, permitindo a exploração de serviços e privatização de empresas públicas que enfrentam dificuldades para prestar um serviço de qualidade. “Em conversa com o prefeito falei sobre as dificuldades do poder público de captar recursos para investimento na melhoria dos serviços públicos, porém, esta nova proposta busca ampliar os horizontes”, observou o experiente consultor.

Com o novo modelo de PPPs, o setor empresarial realiza os investimentos, mas em contrapartida, tem direito de uma concessão que varia entre 20 a 35 anos para exploração do serviço e cobrança de tarifas. O modelo permite a remuneração e cobrança de tarifa, em setores que, antes só o poder público poderia explorar a prestação do serviço. O palestra citou o exemplo das PPPs que permitiram a reforma do Colégio Militar de Manaus, a construção de um hospital em Salvador, capital da Bahia, a gestão de unidade prisional no estado do Amazonas e o saneamento em uma cidade paulista.