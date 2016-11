Correios indenizarão lojas online e clientes no Acre

Os Correios indenizarão clientes que tiveram as mercadorias furtadas do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios (CDDC) 06 de agosto, localizado na Via Verde n. 2434, em Rio Branco, no último final de semana. Devido ao ocorrido, a empresa não realiza atendimento ao público na unidade durante esta semana. O atendimento será normalizado na segunda-feira, 21.

A Diretoria Regional dos Correios no Acre diz que por se tratar de um caso de segurança, só se pronunciará por meio de nota.

A empresa informou que a equipe de Inspetores Regionais ainda está realizando o levantamento da totalidade de encomendas furtadas.

Em nota, os Correios esclarecem que estão tomando todas as medidas legais e administrativas cabíveis, como abertura de boletim de ocorrência e atualização do status das encomendas no Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO) para consulta dos clientes.

A empresa diz ainda que os consumidores devem acessar os canais de relacionamento da empresa e registrar pedido de informação do objeto para fins de pesquisa e indenização, nos casos pertinentes, pelo site www. correios.com.br ou pelo telefone 3003-0100. Assim que o Boletim de Ocorrência for registrado e o status das encomendas for atualizado, a solicitação de indenização já poderá ser realizada nos canais de relacionamento.

O advogado Bernardo Cardoso diz que quase todas as encomendas possuem um seguro gratuito, que é uma indenização automática, paga quando não existe uma declaração de valor em caso de problemas na prestação de serviço. Já quando o cliente declara o valor na postagem e paga o seguro, os Correios deve pagar uma indenização proporcional ao dano ocorrido.

Caso não seja possível uma solução amistosa por parte dos Correios ou haja uma insatisfação devido ao valor da indenização, o cliente tem um amparo por parte do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade do fornecedor devido à má prestação de serviço, de acordo com Cardoso.

“O cliente poderá recorrer a um órgão de defesa do consumidor ou procurar o juizado especial cível (JEC) pleiteando os seus direitos, lembrando que o JEC possui um teto do valor da causa, conforme a legislação pá- tria”, informa.

Em casos que a pessoa não possa aguardar pelo pagamento da indenização para comprar o produto novamente, como no caso de um empresário, por exemplo, o advogado aconselha que o prejudicado recorra à justiça.

“Quando o consumidor não resolver sua situação com a empresa ou com os órgãos de defesa, o jeito é recorrer à justiça. Lembrando que o juí- zo vai verificar cada caso e verificar se cabe alguma indenização ou se trata de um mero dissabor”, informa.

Correios respostas:

- Como o cliente saberá se a encomenda foi furtada?

Por meio do código de rastreamento da encomenda, o cliente pode procurar uma das unidades dos Correios ou acessar o site da empresa: www.correios.com.br.

- Em caso de mercadoria furtada, como proceder?

O cliente remetente deve abrir uma interação no Fale Conosco dos Correios. É importante lembrar que, até que seja entregue, o objeto pertence ao remetente; logo, nos casos de compras pela internet, os Correios indenizarão a loja. -

O cliente receberá o produto comprado? Em quanto tempo?

No caso de compras pela internet, o prazo de ressarcimento varia de acordo com a política de cada loja virtual. Postagens feitas por pessoa física têm um prazo de até cinco dias uteis após a abertura da interação no Fale Conosco para indenização.

Natan Peres