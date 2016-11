Polícia Civil prende foragido condenado por estupro

A Polícia Civil, através do Núcleo de Capturas (NECAPC) apresentou na manhã desta quinta-feira, 17, Maycon de Freitas Soares, 21, em cumprimento a medida judicial pelo crime de estupro de vulnerável, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A polícia tomou conhecimento dos fatos dando inicio as investigações que subsidiaram o inquérito com materialidade das provas que comprovaram a culpabilidade do investigado. O processo, remessado ao judiciário, teve mandado de prisão cumprido na tarde de quarta-feira, 16, por agentes de policia civil.

Mykon cometia abusos sexuais contra vítima, que é deficiente, há mais de sete anos, hoje ela tem 13 anos. Maycon foi julgado pela Justiça do Acre e foi condenado há pelo menos, oito anos em regime inicialmente fechado. O investigado era foragido da justiça.