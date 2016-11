Parceria visa implantar do Hospital de Câncer de Barretos

O governador Tião Viana, acompanhado pela vice-governadora, Nazareth Araújo e o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, se reuniu nesta quinta-feira, 17, na Casa Civil, com Rafael Júnior, coordenador do Departamento de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos (SP) – referência em tratamento e prevenção de câncer no Brasil – para tratar da parceria que visa, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), implantar a primeira unidade de Barretos no Acre.

A agenda contou, ainda, com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do deputado estadual Raimundinho da Saúde. Na ocasião, o coordenador realizou uma apresentação do projeto da unidade e detalhou como foi montado o programa no Hospital de Barretos e suas características principais, que incluem implantação e organização do programa de prevenção do câncer de colo do útero e de mama.

“Com as mãos dadas desses órgãos e outros parceiros é que vamos trazer para o Acre, a prevenção intensiva do câncer de mama, do colo de útero para mudar o histórico desses diagnósticos aqui no estado”, pontuou o coordenador da unidade. Ele destaca, ainda, que a ideia é trabalhar a prevenção dessas doenças para que as mulheres tenham tratamento mais digno, e voltem para seus lares o mais rápido possível, estando tratadas e curadas.

Tião Viana reforçou a importância da parceria. “Estamos abertos e querendo essa parceria tão importante para o Acre. Essa aproximação que vai beneficiar a prevenção e tratamento de tantas pessoas. Essa mediação é mais que valiosa”, disse o governador.

Projeto e implantação

Governo e Hospital de Barretos estão avançando nas negociações junto ao MPT, e a previsão é que o funcionamento da unidade no estado ocorra em cerca de dois anos. “Esse é um grande sonho do governador Tião Viana. Uma parceria dessa que trará uma estrutura de valor enorme para o Acre. Estamos falando de mais de 90 mil mulheres que precisariam fazer tratamento, e esses atendimentos serão ainda mais efetivos a partir dessa parceria”, afirma Gemil Júnior.

O deputado estadual Raimundinho da Saúde reforçou que a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) segue junto até a efetivação do projeto no estado. “Nós estivemos em Rondônia para conhecer a unidade que já está em funcionamento lá e confirmamos a importância da vinda desse hospital para o Acre. Quem ganha é a população”, pontuou o parlamentar.