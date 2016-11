Idaf realiza ações de fiscalização na região do Alto Acre

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) realizou nos últimos dias várias atividades de fiscalização na área de defesa vegetal na região do Alto Acre.

A equipe do instituto, composta por três técnicos e dois estagiários, deu continuidade ao planejamento das atividades, que estão previstas para serem realizadas até o fim do ano.

Dentre as ações destacam-se fiscalizações em casas agropecuárias, no trânsito e em propriedades rurais. Nas casas agropecuárias as atividades se resumem ao monitoramento do comércio de agrotóxicos.

Os profissionais do Idaf verificam se os produtos são legais, as condições corretas de armazenamento, a data de validade e o prazo de entrega dos receituários. Uma outra ação foi a realização de cinco barreiras móveis na BR-317, com o objetivo de fiscalizar o transporte de agrotóxico de acordo com a Lei Estadual.

Já nos ônibus da linha regular para os municípios da região que fazem fronteira com o Peru e a Bolívia, foi distribuído aos passageiros material informativo sobre a proibição do transporte de mudas de cacau e cupuaçu, transporte adequado da banana, entre outras exigências legais.

Nas propriedades rurais, a fiscalização gira em torno da obrigatoriedade da devolução de embalagens vazias de agrotóxicos.

“Desenvolvemos várias ações para garantir o cumprimento da Lei de Defesa Sanitária Vegetal. Nosso intuito é realizar um trabalho em parceria com produtores rurais, donos de casas agropecuárias e garantir qualidade no transporte de produtos e subprodutos de origem vegetal”, explica Joelma de Assis, do Idaf.

As atividades ocorreram durante cinco dias em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, além de Capixaba e Senador Guiomard.