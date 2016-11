Fundo de Populações da ONU elogia administração de Tião Viana

O crescimento socioeconômico do estado e a preservação dos recursos naturais, por meio dos investimentos em saúde, educação, industrialização, incentivos ambientais e produção, transformaram o governo do Acre em modelo de desenvolvimento sustentável para muitos países.

O reconhecimento mais recente veio do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA/ONU) no Brasil, que enviou carta de agradecimento ao governador Tião Viana, nesta quarta-feira, 16, pela hospitalidade dada a seus representantes e a troca de experiências propiciada.

A visita dos membros da UNFPA/ONU ao Acre se deu entre dias 7 e 8 deste mês. Além de conversas com o próprio governador sobre as políticas públicas de desenvolvimento sustentável adotadas pelo Estado, o grupo conheceu de perto os resultados da Fábrica de Preservativos Natex, localizada em Xapuri, do Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia S/A, da Maternidade Bárbara Heliodora e da empresa de call-center Contax.

Na carta, o representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal Roig, observa que o trabalho realizado sob a administração de Tião Viana “vem resultando em um salto qualitativo no desenvolvimento, na qualidade de vida e na sustentabilidade ambiental do Acre”.

Roig afirma ainda que “de cada uma das visitas extraímos importantes lições aprendidas e tarefas para o seguimento, as quais já estamos compilando em um plano de trabalho que esperamos poder compartilhar em breve para assegurar que a visita resulte em uma cooperação efetiva do UNFPA no estado do Acre”.

Segundo o Fundo de Populações, as experiências acreanas também são de interesse de outras agências do Sistema ONU, como é caso da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

A proposta é de que em 2017 haja uma missão conjunta no Acre entre as agências.