TSE ouve últimas testemunhas sobre a chapa Dilma-Temer

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin ouve na próxima segunda (21) as duas últimas testemunhas do processo que pede a cassação da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do então vice Michel Temer. O resultado poderia resultar na saída do atual presidente do cargo.

De acordo com a coluna de Mônica Bérgamo, ao fim das oitivas, o magistrado aguardará apenas o fim de perícias em despesas da chapa para ouvir as alegações finais de defesa e acusação e dizer seu voto.

As perícias são fundamentais para confirmar ou afastar irregularidades. Isso porque a principal acusação contra Dilma e Temer caiu por terra, na quinta (17), quando Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, mudou radicalmente seu depoimento e disse que os recursos para a campanha presidencial de 2014 foram legais.