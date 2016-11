Dicas para encontrar passagem aérea mais barata

Achar uma passagem aérea barata exige alguns cliques e um tempinho na frente do computador, mas com a ajuda da tecnologia a economia é surpreendente.

A dica fundamental para pagar mais barato é ser flexível com a escolha da companhia aérea, do horário, da data da viagem e do aeroporto, Quem está preso a datas exatas para a viagem fica sujeito aos preços altos, mas nesses casos a saída é monitorar os valores o longo do tempo e, ainda, recorrer a diferentes horários para o embarque.

Confira as dez dicas:

1) Compre ida e volta

As companhias aéreas oferecem os preços mais baixos para quem compra esses dois trechos de viagem. Mas se você vai começar a viagem por uma cidade e voltará por outra, não tem problema. A opção para isso está descrita nos sites como “múltiplos destinos” ou “vários trechos”.

2) Pesquise com antecedência

Planejar é fundamental. Uma pesquisa do site Kayak mostrou que entre 55 e 60 dias é a melhor hora de se comprar passagem aérea. E quanto antes você começa a pesquisar mais familiarizado fica com os preços e sabe a hora de comprar.

3) Fique atento ao horário do voo

Num mesmo dia os voos têm preços bem diferentes. Horários como o fim da manhã e a madrugada costumam ser boas opções para economizar.

4) Seja flexível com a data de embarque e retorno

Viagens nacionais que duram mais de uma semana podem ficar 11% mais baratas se a data de ida cai num domingo e a volta numa quinta-feira. Já nas viagens internacionais, o ideal é sair numa segunda-feira e voltar na quinta-feira ou, ainda, sair numa terça-feira e voltar na quarta-feira para economizar 6%.

5) Saiba qual é o mês mais barato/ baixa temporada para o destino escolhido

Os meses de dezembro e janeiro são de alta temporada no Brasil. Na baixa temporada, os meses de março e abril são excelentes opções para quem busca economia. Os viajantes internacionais para a Europa e os Estados Unidos encontrarão preços mais altos no verão.

6) Veja as opções de aeroporto

Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Paris e Londres têm mais de um aeroporto. Na hora de pesquisar a passagem área veja qual deles oferece o menor preço, sabendo que alguns podem exigir um gasto maior com o transporte para o centro da cidade.

7) Faça escalas

Voos diretos são mais práticos e rápidos, mas as escalas são uma opção de economizar.

8) Alertas de e-mail

Sites como Skyscanner, Kayak, Momondo, e Google Flights monitoram o preço dos voos em centenas de companhias aéreas e sites ao mesmo tempo. Use a tecnologia a seu favor e crie os alertas de e-mail.

9) Ao pesquisar passagens, use janelas ocultas e limpe cookies

Quanto mais você procura passagens aéreas mais promoções aparecem nas suas redes sociais e até no e-mail, certo? Não é mágica, são os cookies, aquivos temporários que ficam no seu computador a cada busca. Limpe esses arquivos do seu navegador para que as empresas não saibam o que você procura e, assim, mostrem os melhores preços. Outra opção é usar as janelas ocultas do navegador.

10) Cadastre-se nas empresas aéreas e receba alerta de promoções

Gol, Latam, Azul, Avianca mandam e-mails para os clientes com dicas e promoções. Mas se você nunca viajou com essas empresas, não tem problema. Basta entrar no site de cada uma e fazer um cadastro. Aproveite e junte-se aos programas de milhagem. Com eles, os clientes acumulam pontos que podem ser trocados por passagens aéreas.