Sudam aprova consulta prévia para centro administrativo no Acre

O Governo do Acre poderá contar com um Centro Administrativo, sob medida, obedecendo aos princípios de rentabilidade, para atender à prestação de serviço público. Caso seja transformada em projeto a Carta Consulta aprovada na manhã desta quinta-feira, 17, na reunião da Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) serão aplicados num empreendimento da empresa Lalunici Participações S/A. do Grupo Venâncio, em Rio Branco, Acre.

O grupo empresarial administrador do projeto tem mais de 60 anos de atuação no mercado imobiliário. O aporte mínimo de 20% do investimento total com recursos próprios da empresa é no valor de aproximadamente R$ 53 milhões, que será feita concomitante ou anteriormente às liberações dos recursos do FDA, o que soma cerca de R$134 milhões. O investimento total será no valor de aproximadamente R$ 267 milhões, sendo 50% de recursos do FDA e 30% de recursos de outras fontes.

Com o projeto pretende-se implantar um centro de alto nível composto por duas torres de dez andares cada, com 970 vagas de garagem cobertas, auditório com capacidade para acomodar 298 pessoas, com espaço reservado a deficientes, bicicletários com 108 vagas e um sistema de automação predial e outros.

Segundo o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, o empreendimento será disponibilizado para uso do Governo do Estado do Acre, com a finalidade de desenvolver o estado, além de gerar emprego e renda. “Esse projeto vem melhorar a mobilidade urbana com a otimização dos serviços ofertados. Na fase de implantação, o projeto vai gerar 520 empregos diretos e 1.535 terceirizados. Estamos felizes porque estamos levando desenvolvimento aos estados que são prioridades para o Ministério da Integração, como é o caso do Acre”.