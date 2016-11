Inscrições do 1º Prêmio de Jornalismo do TJAC começaram na quinta (17)

Para se inscrever, o jornalista deve seguir rigorosamente o edital e entregar os trabalhos no protocolo, na Escola do Poder Judiciário (Esjud), ou enviar pelos Correios.

As inscrições para o 1º Prêmio de Jornalismo do Poder Judiciário Acreano estão abertas a partir desta quinta-feira (17), com encerramento previsto para o dia 5 de janeiro de 2017. O edital nº 15/2016 já está disponível para consulta na página oficial do prêmio na internet no endereço www.tjac.jus.br/premiodejornalismo/. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de janeiro de 2017.

Podem concorrer ao prêmio matérias publicadas ou veiculadas em jornais, revistas, sites noticiosos, rádios e TVs no período de 02 de janeiro de 2016 a 02 de janeiro de 2017. Cada profissional poderá inscrever no máximo três trabalhos.

Para se inscrever, o jornalista deve seguir rigorosamente o que está previsto em edital e entregar os trabalhos no protocolo, na Escola do Poder Judiciário (Esjud), localizada na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 – Rio Branco-AC, edifício Sede do Tribunal de Justiça do Acre, ou enviar pelos Correios. Para cada trabalho deverá ser preenchida uma ficha de inscrição, que estará disponível no site www.tjac.jus.br/premiodejornalismo/.

O 1º Prêmio de Jornalismo do TJAC premiará matérias jornalísticas nas categorias Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Telejornalismo, Fotojornalismo e Radiojornalismo, cujo teor abranja o trabalho da Magistratura Estadual e a missão do TJAC, que é “garantir os direitos dos cidadãos do Estado do Acre, com justiça, agilidade e ética, promovendo o bem de toda sociedade”.

As pautas também poderão se concentrar em torno de projetos e programas institucionais, como Projeto Cidadão, Programa Justiça Comunitária, Programa Qualidade de Vida, Programa Natureza Viva, Projeto Bosque Florido, Projeto Cidadania e Justiça na Escola etc.

O concurso é uma iniciativa da atual gestão do Tribunal, através da Diretoria de Informação Institucional. O objetivo é contemplar com premiações, mediante a modalidade concurso simples, as melhores matérias jornalísticas locais, veiculadas em língua portuguesa, que deem visibilidade ou repercutam iniciativas, projetos e programas do Tribunal de Justiça Acreano, as decisões de magistrados do 1º e 2º Graus – além de ações e projetos da Escola do Poder Judiciário (Esjud).

Para mais informações, os interessados também podem ligar para (68) 3302-0318 ou pelo e-mail diins@tjac.jus.br, ambos da Diins.