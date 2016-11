Jovem tenta matar mãe e é morto por irmão

O jovem Jonas Santos Barreto, de 22 anos, foi morto com um tiro de escopeta, no início da tarde desta sexta-feira (18), no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul (AC). O principal suspeito de cometer o homicídio é o irmão da vítima, José Santos da Silva, de 19 anos, e um primo.

De acordo com informações repassadas por testemunhas para polícia, a vítima é usuária de droga e tentava matar a mãe e o irmão com um terçado. Ainda hoje, a polícia havia atendido por duas vezes ocorrência de violência doméstica no local. A mãe dos envolvidos chegou a ser levada para delegacia para prestar ocorrência contra o filho. Jonas fugiu, conseguindo escapar da polícia durante o atendimento da ocorrência.

Minutos depois, os dois irmãos se encontraram na frente da casa de um familiar e faziam ameaças um ao outro, quando o José usou uma carabina de pressão e efetuou alguns disparos em direção ao irmão. O primo, também acusado de participar do homicídio, chegou com uma arma, tipo garruncha artesanal, e também efetuou tios contra a vítima. De acordo com a testemunha os dois continuaram agredindo a vítima, enquanto um segurava , o outro desferia golpes com faca e com um pedaço de madeira.

A Policia Militar esteve no local, fez buscas pelos acusados , mas até o momento ainda não tinham encontrado os dois envolvidos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). As armas, a faca, e a madeira estava no loacl e foram levadas para perícia.