Moradores revoltados com quadra de esporte que alaga prometem fechar estrada do Calafate

Os moradores do conjunto Habita Brasil estão revoltados com a quadra de esporte que foi feita em junho deste ano.

Segundo eles, por várias vezes já procuraram a prefeitura para que fosse resolvido o problema da quadra que toda vez que chove ela fica alagada.

Segundo os moradores, homens da prefeitura estiveram no local esta semana para tentar arruma a quadra e resolve o problema, foi feito um tipo de drenagem para poder a água escoar, mas quando choveu na ultima quinta-feira a noite, a quadra ficou novamente alagada.

Os moradores na noite desta sexta 18, fizeram um protesto no local, eles chegaram a levar ate uma canoa e colocaram dentro da água para mostrar que na quadra não da para joga bola.

Segundo eles, do jeito que ela está só serve de piscina ou para pesca. Eles promete que se o problema não for resolvido eles vão fechar a estrada do calafate em protesto.

Selmo Melo