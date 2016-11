Polícia prende bandido que tentou roubar celular de uma mulher

Uma funcionária da Contax viveu momentos de tensão ao deixar o trabalho por volta das 18 horas da noite de quinta feira (17), na Via Verde, ao ser abordada por dois bandidos, que queriam a todo custo roubar o celular. Os dois elementos seguiram a mulher e agarram pela cintura, e para obter o êxito na execução do crime, um deles chegou a meter a mão nas partes da vitima, mas nem assim conseguiu levar o aparelho, que no último momento à mulher escondeu rente ao joelho, dificultando o alcance das mãos do ladrão, que contentou em apenas levar a bolsa da atendente de telemarketing. A Polícia foi acionada e prendeu um dos acusados de cometer o ilícito.

De conformidade o que relatou a funcionária, ela ao deixar às dependência da empresa de cobrança se dirigiu ao ponto de ônibus, e quando estava à caminho ao passar em frente de uma obra abandonada, ouviu um assovio que veio de dentro da estrutura, fato que a deixou nervosa.

Por impulso ela se virou para trás, e foi quando percebeu que estava sendo seguida pelos dois desconhecidos. Ela, porém, apertou o passo, mas não foi o suficiente para conseguir evitar a abordagem dos dois pilantras, que a seguraram pela cintura e pediram que a mulher entregasse o celular.

A funcionária relutou para não entrega-lo, e segundo antes de ser abordada conseguiu empurrá-lo para próximo de seu joelho, onde ficou distante das mãos audaciosas do bandido, que invadiram suas partes intimas e tentaram encontra-lo assim mesmo, sem no entanto conseguir acha-lo.

O não sucesso na obtenção do aparelho, fez com que o bandido ficasse nervoso e desistisse do roubo. E por represália, levasse a bolsa da mulher como troféu. Enquanto o outro bandido, permaneceu no local tentando convencer a mulher a entregar o telefone.

Após a partida do último bandido, a vitima partiu em direção a avenida e começou a pedir ajuda aos motoristas que passavam pelo local. Até que um deles parou o seu veículo e tentou ajuda-la, perguntando do que se tratava ao ouvir o seu relato, chamou a Polícia.

Policias do quarto batalhão estiveram no local, bem nas proximidades onde ocorreu o fato e foi somente na segunda oportunidade que conseguiram prender Luiz Wanderley Alves França de 40 anos, um dos suspeitos de ter cometido o crime.

Depois de identificado pela vítima e preso pela polícia, a guarnição o entregou na Delegacia de Flagrante, DEFLA, onde foi submetido aos rigores da lei, e será encaminhado nas primeiras horas desta sexta a audiência de custódia.