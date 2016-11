Acompanhamento da frequência escolar do Bolsa Família cresce no Acre

O índice de acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família registrou um aumento de 6 pontos percentuais nos meses de agosto e setembro deste ano, comparado ao bimestre anterior. O número passou de 85,57% para 91,8%. Do total de 14,89 milhões de crianças e jovens de 6 a 17 anos acompanhadas, 95,2% cumpriram a frequência exigida pelo programa de transferência de renda. Esses números valem para todo o País, inclusive o Acre.

A melhora do índice se deve à redução do número de beneficiários cuja matrícula não foi localizada pela rede de educação, responsável pelo registro da frequência escolar. Com o cruzamento das bases do Sistema Presença e do Censo Escolar 2016, o governo conseguiu reduzir um conjunto de crianças que chamamos de não localizados. A não localização das crianças e jovens é o principal motivo pelo qual a taxa de acompanhamento ainda está abaixo de 100%. Para elevar esse índice e melhorar o processo, o diretor reforça a importância de manter o Cadastro Único para Programas Sociais atualizado.

O acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família integra as chamadas condicionalidades do programa, que são compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público com o objetivo de garantir o acesso aos serviços de saúde e educação.

Na educação, os estudantes de 6 a 15 anos devem cumprir uma frequência escolar mensal mínima de 85%. Já os jovens entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. Para o diretor, a condicionalidade de educação é uma das principais ferramentas do programa Bolsa Família para a superação intergeracional da pobreza.