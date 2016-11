Ministro promete que não faltará dinheiro para obras da BR-364

Uma solenidade simples, mas marcante para a população do interior do Acre marcou a assinatura do contrato de restauração e manutenção da BR-364, que liga diversos municípios do Acre. O Ministro do Transporte, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, desembarcou na tarde de quinta-feira em Cruzeiro do Sul para participar da solenidade que anunciou ainda a instalação da superintendência do Dnit no Acre, e a construção de um anel viário nos municípios acreanos de Brasiléia e Epitaciolândia. O ato aconteceu na cabeceira da Ponte sobre o Rio Juruá. A obra da BR-364 deve recuperar 400,7 quilômetros de rodovia, entre Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, ao custo de mais de R$ 200 milhões.

Participaram do ato, além do ministro, os senadores Sérgio Petecão e Gladson Cameli, a deputada federal Jéssica Sales, o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), Halpher Luiggi, entre outras autoridades, como deputados estaduais, prefeitos de municípios do Acre, vereadores e mais comerciantes, representantes de associações e cooperativas, além de um público de moradores de Cruzeiro do Sul.

Durante o discurso, as diversas autoridades enfatizaram a importância da construção da BR-364, ligando de forma definitiva os municípios localizados ao longo do percurso. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, comparou a BR-364 a uma mãe que tem a obrigação de alimentar seus filhos.

O senador Gladson Cameli foi um dos políticos da bancada acreana que lutou por essa recuperação. Para ele, a ação é um esforço de toda bancada do Acre, sendo a união dos poderes executivo e legislativo.

“Hoje faz 113 anos do Tratado de Petrópolis, quando nosso estado virou definitivamente estado. A nossa BR-364, que é um patrimônio de todos nós, não irá ser fechada, os trabalhos começam imediatamente após a ordem de serviço”, enfatizou o senador.

Os serviços que serão executados incluem novo revestimento asfáltico, melhorias na intervenção em pontos críticos, correções de irregularidades, como a redução do desnível dos acostamentos em relação à pista, manutenção e melhorias do pavimento em interseções e acessos e a manutenção plena da rodovia durante a vigência do contrato. As duas empresas que assinaram a ordem de serviço são: LCM Construção e Comércio SA e Construtora Centro Leste Engenharia LTDA, que fazem parte do mesmo consórcio que venceu os seis lotes da licitação.

O diretor executivo do Dnit, Halpher Luiggi, enfatizou que as obras da BR-364 de recuperação se manterão até 2018, incluindo a manutenção a ser feita pelas empresas vencedoras.

Um destaque da solenidade foi o anúncio da instalação da Superintendência do DNIT no Acre. “Era o último estado que não tinha uma superintendia regional. A partir de agora, os processos administrativos de contratação, a efetividade da fiscalização, os pagamentos, vão ocorrer de forma mais rápida e eficiente”, relatou o diretor executivo do Dnit.

De acordo com o ministro do transporte Maurício Quintella, todos os recursos para a obra estão garantidos, sendo provenientes de emenda impositiva da Bancada Federal. Quintella enfatizou ainda a o estudo de demandas apresentadas para o município, como a construção de um porto na entrada da cidade e a duplicação da rodovia AC-405 até o Aeroporto. Também prometeu para o próximo ano a volta ao Acre para anunciar melhorias na BR-317 e na saída para o Oceano Pacífico

“Nós temos a garantia do presidente da república de que não faltará recurso para essa obra. É o compromisso do governo federal, e nós vamos cumprir, vamos acompanhar sua realização passo a passo, quilômetro por quilômetro, e que não aconteça aqui o que já aconteceu outras vezes e deixou a população desacreditada dessa obra. Nós vamos fiscalizar, mas eu peço aqui que a população fiscalize, os prefeitos fiscalizem em todo decorrer da obra, para que se houver qualquer problema o Ministério possa agir”, destacou.

Quintella destaca geração de empregos na infraestrutura

O Ministro Maurício Quintella destacou a importância da integração rodoviária do Acre e a criação de novas rotas de saída das mercadorias para exportação, em especial pela rota do Pacífico. Segundo ele, “é fundamental que o governo federal amplie esse setor logístico para que a nossa produção possa chegar a outros continentes com menor custo e máxima competitividade. Nós vamos enfrentar o risco Brasil com muito afinco e determinação”. Para o ministro, “é preciso encontrar a partir de outras saídas logísticas, estabelecidas aqui na região Norte e a saída pelo Pacífico, a solução para a exportação dos produtos do agronegócio brasileiro que é que move esse país. Estrategicamente aqui no Acre, a rodovia proporcionará desenvolvimento agroindustrial e a geração de emprego e renda, ampliando os horizontes da economia local”.

O ministro fez um apelo para que as empresas envolvidas com a BR-364 voltem a acreditar e a contratar mão de obra local. “A rodovia é importante para gerar empregos. Criar empregos no Brasil é prioridade número um do governo. São mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. E a infraestrutura é o caminho mais fácil para se gerar empregos. Gera mais empregos e mais rápido. Diretamente na obra temos a contratação de mil empregos diretos e três mil indiretos”.

E prometeu reativar os voos regionais, em especial na região Norte, incluindo o aeroporto de Cruzeiro do Sul, ao qual ele fez muitos elogios.

Ponte sobre o Rio Madeira é prioridade de Temer e será inaugurada em 2018, diz ministro dos Transportes

O senador Gladson Cameli (PP-AC) fez um agradecimento especial ao presidente da República, Michel Temer, e ao ministro dos Transportes, Maurício Quintella, durante visita técnica às obras da Ponte do Rio Madeira, destacando a unidade e o papel fundamental das bancadas do Acre e Rondônia no Congresso Nacional para que o projeto de integrar o Acre ao restante do país através da BR-364 seja executado.

Juntamente com o ministro dos Transportes, Cameli anunciou a previsão de inauguração da ponte sobre o rio Madeira para julho de 2018, acompanhados do senador Sérgio Petecão (PDS-AC), dos senadores Ivo Cassol (PP-RO) e Valdir Raup (PDMB); do diretor-geral do DNIT, Valter Silveira, do diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Luís Antônio Garcia e demais autoridades do Acre e Rondônia.

Com o objetivo de vistoriar a execução do cronograma das obras, o ministro Maurício Quintella afirmou que não faltará recursos para construção da ponte sobre o rio Madeira, principalmente por tratar-se de uma obra prioritária para o presidente Michel Temer.

“Temos R$ 30 milhões garantidos para 2017, e apesar da restrição fiscal pela qual passamos, o Governo Federal dará prioridade em ritmo acelerado. Tenho certeza que a obra não terá nenhuma descontinuidade já que é uma luta das bancadas federais do Acre e Rondônia, que foram até o presidente fazer a solicitação de garantia de recursos pessoalmente. Por isso estou aqui, por ordem do presidente. Trata-se de uma obra de integração nacional, fundamental para ligar o Brasil ao Pacífico”, ressaltou Quintella.

O senador Gladson Cameli disse que o acriano sofre na pele o isolamento do restante do país e lembrou que o presidente Michel Temer tem derrubado obstáculos com a autorização, através do Ministério dos Transportes, para assinatura do contrato para obras de restauração e manutenção da BR-364, o Termo de Compromisso para obras do Anel Viário em Brasileia e Epitaciolândia, com uma ponte de 240 metros, manutenção da BR-317, a construção da ponte sobre o Rio Madeira e ainda a autonomia do DNIT no Acre. “Hoje estamos tirando esses projetos do papel e colocando na prática todos esses investimentos para o desenvolvimento da nossa região”, afirmou Cameli.

Readequação do projeto não ameaça cronograma da obra

Cameli confirmou a necessidade de adequação do projeto da ponte sobre o Rio Madeira pelo DNIT, o que não comprometerá o cronograma das obras. De acordo com ele, o fenômeno da alagação de 2014 (algo que não acontecia dos últimos 50 anos na região), mudou a dinâmica hidráulica/hidrológica do rio Madeira, fazendo-se necessário se preparar para possíveis ocorrências dessa natureza.

“Fui informado pelos técnicos do DNIT que o projeto da ponte será readequado, sim. A área de planejamento em Brasília já está trabalhando, e deve ser concluído até o final deste ano. De qualquer forma, os serviços de execução não serão paralisados por conta disso. Todas as ações continuam em andamento e a previsão é de que a inauguração ocorra em 2018”, concluiu Cameli.

Cerca de 40% da ponte está concluída. A obra, que custará cerca de R$ 128 milhões, mede cerca de um quilômetro de extensão, com largura de 14,5 metros, vão central de 170 metros e altura de 19 metros.