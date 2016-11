Kinpara e Guida foram reeleitos para o mandato 2016-2020

Minoru Kinpara e Guida Aquino foram reconduzidos aos cargos de reitor e vice-reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), em cerimônia realizada na noite dessa quinta-feira, 17, no Teatro Universitário. A sessão solene do Conselho Universitário marcou, simbolicamente, o início do novo período de administração da gestão Inova Mais, eleita para o quadriênio 2016-2020. A solenidade contou com apresentações da Orquestra e do Trio de Cordas da Ufac.

O reitor lembrou que tinha outro sentimento ao tomar posse nesta segunda ocasião, diferente de quatro anos atrás. “Em 2012, a grande pergunta era se seríamos exitosos, porque havia pouca experiência administrativa. Assumimos, trabalhamos e, hoje, temos um legado de trabalho que nos reconduziu ao cargo”, disse. “Temos um desafio enorme pela frente. Vivemos um período sócio-político e econômico complicado no país, mas nos sentimos muito mais capacitados e seguros para seguir fazendo crescer nossa instituição.”

Ele também recordou os investimentos feitos na Ufac na primeira gestão. “Agora, com tudo mais organizado, o foco continua na qualidade do ensino, da pesquisa e no maior alcance dos nossos projetos de extensão. Estamos em diálogo aberto com antigos e novos parceiros, buscando abrir portas junto a ministérios, governo, município e entidades não governamentais”, acrescentou.

Em um discurso emocionado, lembrando a presença do pai falecido em 2013 e com imagens divulgadas em um vídeo de homenagem à dupla reeleita, Kinpara agradeceu a Deus, familiares, membros da equipe, parceiros da instituição e à comunidade universitária, responsável por mantê-lo no cargo.

“Vou me antecipar para dizer que ter como referência o nosso desempenho passado não significa, em absoluto, que pretendemos meramente repetir as mesmas coisas que já realizamos, da mesma maneira, pois uma das características de nosso trabalho é a inovação”, destacou. Ele disse preferir não listar, no discurso, as inúmeras realizações da primeira gestão, que incluem a abertura de quatro programas de doutorado e a manutenção da Ufac com status de universidade, a revitalização e a climatização de salas de aula, bibliotecas e laboratórios, a realização da 66ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

A vice-reitora ressaltou a importância sociocultural da instituição, que tem pouco mais de 50 anos no Estado. “Quase todas as pessoas que moram no Acre têm algum tipo de relação, direta ou indireta, com essa universidade. A história social e política da Ufac está imbricada na história recente do Acre”, opinou Guida. “Possuímos um corpo de pesquisadores e professores altamente qualificado, o que implica na boa formação dos nossos discentes, que se ocuparão em atender as demandas do Estado.”

A vice-reitora atribuiu à força da coletividade o êxito da primeira gestão, que culminou com a recente e positiva avaliação da universidade pelo Ministério da Educação, e ratificou o espírito de disposição do começo. “Estamos cientes das nossas responsabilidades, na perspectiva de corresponder à confiança que a grande maioria da comunidade universitária dos campi da Ufac nos depositou. Somos conscientes de todos os desafios que as universidades enfrentam na atualidade, mas vamos seguir firmes”, concluiu.

Posse dos pró-reitores

Na ocasião, também foram empossados os pró-reitores Aline Nicolli (Graduação), Alexandre Hid (Planejamento), Auton Peres (Administração), Carlos de Moraes (Extensão e Cultura), Josimar Batista (Pós-Graduação e Pesquisa), Filomena da Cruz (Desenvolvimento e Gestão de Pessoas) e Sérgio Siqueira (Assuntos Estudantis).

Compuseram a mesa de honra da solenidade, além do reitor e da vice reitora, o decano do Conselho Universitário, Enock Pessoa; o deputado federal Leo de Brito (PT-AC); o deputado estadual Daniel Zen (PT); o prefeito em exercício de Rio Branco, Márcio Batista; o secretário de Educação, Marco Brandão (representando o governador do Estado, Tião Viana); e a desembargadora do Tribunal de Justiça, Eva Evangelista (representando a presidente do TJ, desembargadora Cezarinete Angelim).

O dispositivo de honra também contou com as presenças dos ex-reitores Lauro Julião, Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti e Olinda Batista Assmar, além dos 88 membros do Conselho Universitário.

Chapa reeleita

Kinpara e Guida foram reeleitos em abril deste ano, com mais de 3.700 votos, o equivalente a mais de 85% do total. No último dia 9, a dupla foi reconduzida ao cargo em solenidade oficial realizada no gabinete do ministro de Educação, Mendonça Filho, em Brasília.

O reitor é graduado em Pedagogia e Letras/Inglês pela Ufac, com mestrado e doutorado em Educação e Desenvolvimento Humano pela Universidade de Campinas e pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. A vice-reitora é graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo.

