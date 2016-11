Coluna Bom Dia

Parlamento

Cuiabá vai sediar a 9ª Reunião do Parlamento Amazônico, nos próximos dias 23, 24 e 25, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. A meta do colegiado é buscar soluções para problemas da Amazônia, com alternativas que aliem desenvolvimento sustentável e crescimento econômico.

Desorganizado

São vários parlamentos amazônicos. Cada país da Amazônia Legal tem o seu fórum. E todos são igualmente efêmeros e desorganizados. Na Amazônia Brasileira, o Parlamento é presidido por um deputado do PT do Amazonas, Sinésio Campos, que deveria ao menos instituir um endereço eletrônico para contato. Nem isso tem.

Conta

Enfim alguém sóbrio para defender os (verdadeiros) interesses do Acre. E não é acreano: o deputado Fábio Garcia, do Mato Grosso, conseguiu aprovar uma lei que beneficia o Acre com a redução da conta de energia elétrica. Os brasileiros que vivem no Centro-Oeste, Sul, Sudeste e no Acre são obrigados a pagar 4,5 vezes mais da CDE, um fundo energético, que os brasileiros que moram nas outras regiões.

Dvisisão

Com a aprovação da lei de Garcia, essa divisão será ajustada gradualmente. A mudança vai começar a partir de 2017 e seguirá até 2030, garantindo o pagamento igualitário entre todas as regiões e barateando a conta para as regiões que até então eram penalizadas, incluindo o Acre.

Disputa

Enquanto isso, os vaidosos parlamentares do Acre disputam a tapas para ver quem divulga antes a visita de uma autoridade ou a liberação de alguma emenda. Falam em milhões daqui, milhões dali mas… onde está o dinheiro? As prefeituras continuam à mingua apesar da propaganda.

Prisão

A Polícia Rodoviária Federal deteve ontem uma cafetina com mandado de prisão expedido pela Justiça de Rondônia que estava de carona em uma carreta com destino ao Acre. Ainda bem que foi interceptada a tempo…