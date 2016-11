Intervenção na ETA II será realizada na próxima semana

Com o objetivo de reestruturar o sistema de distribuição de água de Rio Branco, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) realizará na próxima terça-feira, 22, uma interligação de duas bombas que captam água para Estação de Tratamento de Água (ETA II).

A intervenção alterará o fornecimento de água nas regiões do Calafate, Universitário, Distrito Industrial e bairros adjacentes, além do Segundo Distrito da capital.

“O serviço será essencial para efetivar a segurança do processo de captação, pois uma bomba funciona como reserva da outra, e a interligação entre elas auxiliará qualquer trabalho de manutenção no sistema”, destaca o superintendente do Depasa em Rio Branco, Miguel Félix.

O período de conclusão dos serviços na ETA II será entre 10 e 12 horas. Neste sentido, o gestor relata que os moradores dessas regiões da cidade devem ficar atentos quanto à quantidade de consumo e evitar qualquer tipo de desperdício.

“O restabelecimento da distribuição de água será retomado após a conclusão dos serviços, onde o fluxo de abastecimento retomará a sua normalidade no decorrer das horas”, informa Miguel Félix.