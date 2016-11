Acidente com três veículos causa morte de jovem

Um jovem de 21 anos morreu e outros dois saíram feridos em um acidente registrado na noite de sexta-feira. Pedro Lucas Lima de Oliveira, 21, morreu quando era medicado na emergência do pronto socorro, depois que a motocicleta a qual dirigia bateu em um automóvel e depois colidiu de frente com outra moto, fato ocorrido ao longo da Rua Rio de Janeiro, no bairro Preventório.

Pedro Lucas dirigia uma motocicleta de sua propriedade pela Rua Rio de Janeiro e na confrontação com Rua Goiás, ao fazer uma ultrapassagem, teria tocado em um automóvel, o bastante para perder o controle e bateu em outra moto que vinha no sentido contrário.

Ele, sua namorada e o outro condutor saíram feridos. Pedro bateu com a cabeça, além de ter sofrido outros ferimentos graves, o que ocasionou a morte no pronto socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco(HUERB). O fato foi registrado na Delegacia de Flagrantes.