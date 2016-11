Emissão de CNH tem redução no Acre

Acre tem queda na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre transferência de categoria e retirada da primeira habilitação, o Estado teve uma redução de 846 documentos emitidos.

Os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) emitidos no dia 11 deste mês, apontam que 40.174 CNH’s foram confeccionadas nos primeiros 8 meses de 2016, enquanto no ano passado foram 41.020, no mesmo período. A redução é de 2%.

O gerente da autoescola Trovão III, Thiago Silva diz que nos seis primeiros meses do ano houve uma redução considerável na quantidade de alunos, mas que a situação está melhorando nos últimos meses. “Tivemos um queda de 40% na quantidade de alunos das categorias A e B e de até 70% nas categorias D e E”, relata.

A crise econômica do país e o aumento dos preços das CNHs sãos os principais pontos da redução apontados por Thiago. Nas categorias básicas, A e B, houve um reajuste de aproximadamente R$ 200 este ano. Outro fator que implica na redução de habilitações emitidas é a obrigação do exame toxicológico para as categorias C, D e E.

Para tirar a primeira habilitação na categoria AB, válida para dirigir carro e moto, o cliente precisa desembolsar na promo- ção R$ 1.770 e R$ 1.970 no preço comum. No ano passado, esses valores eram de R$ 1.550 e R$ 1.750, segundo Thiago.

Já para quem deseja mudar de categoria, os valores são de R$ 870 e R$ 1,7 mil, para as categorias D e E, respectivamente. Além deste valor os clientes precisam ainda pagar cerca de R$ 300 para realizar o exame toxicológico. O aumento do preço da CNH acompanha as elevações nos preços dos combustíveis e dos enxames necessários para retirar o documento, segundo o gerente.