Reta final para julgar contas de eleitos

A justiça eleitoral corre contra o tempo para julgar as contas dos 22 prefeitos e vereadores eleitos nos municípios acreanos. Os magistrados das Varas Eleitorais têm apenas três semanas para confirmar ou não a diplomação destes novos gestores e parlamentares da próxima legislatura.

A diplomação do atual prefeito, Marcus Alexandre, e dos 17 vereadores da Capital está prevista para o dia 19 de dezembro. Com isso, a magistrada Zenair Bueno, responsável pela 1ª Vara Eleitoral, só tem até a segunda semana de dezembro para julgar a prestação de contas dos eleitos. Até agora, apenas duas prestações tiveram o parecer definitivo.

A primeira foi do vereador Emerson Jarude (PHS-AC), enquanto a segunda foi de um candidato à suplente. “Muitas contas estão aguardando a correção das falhas detectadas pela equipe técnica da coordenação de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE- -AC)”, revelou.

A magistrada informou que os despachos determinando a correção de inconsistência apontadas nas prestações de contas dos eleitos, estão sendo publicadas no mural eletrônico.

Em contrapartida, os processos que envolvem os candidatos que foram não eleitos têm sido publicadas no Diário Oficial da Justiça (D.O.J). “Estou aguardando os relatórios conclusivos, depois do decurso do prazo para correção das inconsistências para apreciação de caso a caso”, revelou.

As prestações de contas do tucano Clézio de Freitas Moreira (PSDB-AC), reeleito para a próxima legislatura, do correligionário José Celio Brito da Silva (PSDB-AC), conhecido pela alcunha de Célio Gadelha eleito pela coligação O Futuro de Rio Branco é Agora, e do camelô José Carlos dos Santos Lima (PSL-AC), popularmente conhecido como “Juruna”, eleito pela coligação Frente Popular de Rio Branco, tramitam sob segredo de Justiça, depois que o Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou com um pedido de impugnação das candidaturas.

Aproximadamente 20% das candidaturas disputarem a última eleição na capital, apresentaram sinais de inconsistências, durante a triagem dos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). Diante do problema, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encaminhou os relatórios para instauração de procedimento investigatório para apurar se houve ou não crime eleitoral.

Em uma prestação de contas, os técnicos detectaram 40 tipos de irregularidades, enquanto em outra a doação de um sócio de uma empresa que prestava serviço à administração pública. Os processos tramitam sobre segredo de Justiça.

Porém, o caso mais grave foi de dois beneficiários do programa Bolsa Família que fizeram uma doação de dois mil reais para um candidato que não teve o nome revelado.