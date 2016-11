Dupla tentativa de homicídio no bairro João Eduardo II

Na noite de sábado 19, um homem conhecido como Vinícios Assunção de 18 anos, e um menor de 14 anos, estavam sentados na frente de sua casa que fica na rua Mauá bairro João Eduardo 2, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e o garupa já foi sacando a arma e começou a efetuar vários disparos contra as vitimas.

O maior foi atingindo com um tiro na cabeça, segundo informações dos paramédicos que atenderam as vitima, a bala teria entrado e saído, já o menor de 14 anos teria levado um tiro no abdome.

Os dois foram socorridos e levados para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Selmo Melo