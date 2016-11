Dois homens são baleados em troca de tiros com a PM

Bandidos trocaram tiros com os integrantes de uma patrulha do Terceiro Batalhão da Polícia Militar, nos primeiros minutos deste sábado (19), no Bairro Boa União, no momento em que a polícia interceptou o Voyage Placa AWK-7376, que teria sido roubado cerca de 10 minutos antes na Rua Coronel Sebastião Dantas, Bairro Estação Experimental.

O roubo do veículo se deu por volta das 23h45min da noite de sexta feira, quando o proprietário e seu amigo foram rendidos pelos marginais, enquanto conversavam.

De acordo com informações das vítimas, os bandidos chegaram inesperadamente e já foram anunciando o assalto, armados com um revolver calibre 38.

No assalto, as vítimas foram obrigadas a entregar aos bandidos todos os pertences, como carteiras, celulares e dinheiro, e não apresentaram nenhuma resistência.

Depois do crime, os assaltantes fugiram, tomando rumo ignorado.

As duas vítimas comunicaram o fato criminoso à Polícia por meio do número 190, e os militares emitiram um alerta geral sobre o roubo do automóvel.

Horas mais tarde o carro foi visto pela Guarnição do Terceiro Batalhão da PM, trafegando pela Rua 15 do Bairro Boa União.

Os policiais tentaram, de forma pacífica, abordar os ocupantes do veículo quando um deles, o que estava no lado direito, sacou o revólver e começou a atirar na direção da viatura.

Diante da atitude agressiva dos bandidos, os policiais revidaram.

No momento em que o carro foi alvejado, o condutor, um menor de idade, perdeu o controle da direção e bateu no muro da Escola Marina Vicente Gomes.

Logo chegaram outras viaturas e fecharam o cerco que impediu a fuga dos meliantes.

A quadrilha era composta por um menor de idade e dois adultos.

Na troca de tiros, Antonio Jackson Silva e Silva foi atingido na altura do pescoço, enquanto seu comparsa, Thiago Alfredo Souza Freire levou um tiro no pé e outro no peito esquerdo.

Tão logo o bando foi rendido, o SAMU foi chamado ao local para prestar socorro aos feridos.

Os dois bandidos foram submetidos a cirurgia de emergência no Hospital do Pronto Socorro..

O menor de idade que teve apenas ferimentos leves, devido à colisão do carro contra o muro, foi encaminhado à Delegacia do Menor, depois que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Flagrantes – DEFLA.

Selmo Melo