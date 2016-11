Polícia aprende drogas e dinheiro no Taquari

Segundo os policiais do Segundo Batalhão, eles estavam realizando a operação saturação máxima na tarde de sábado 19, no bairro do Taquari, quando eles chegaram na rua Padre José, perceberam uma movimentação estranha em uma casa.

Segundo os policiais, quando os acusados perceberam as viaturas da polícia teriam saido correndo, os policiais então resolveram entrar na casa e foi ai que eles encontraram 31 trouxinhas de cocaína, 715 reais em dinheiro, uma TV de 42 polegadas, dois telefones celulares e ate uma espada .

Segundo a polícia, um dos telefones seria produtor de roubo e ao entrarem em contato com a proprietária do telefone, os policiais descobriram que a ela teria sido assaltada na tarde de sábado 19, na via Chico Mendes, de acordo com a vitima um homem armado teria assaltado ela.

Os policias conduziram o material e a droga apreendida para a DRE.

Selmo Melo