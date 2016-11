Eletroacre abre 136 vagas em seletivo para Jovem Aprendiz

A partir de hoje, 21, estão abertas as inscrições de processo seletivo da Eletrobras Distribuição Acre – ELETROACRE – para Jovem Aprendiz. O edital tem 136 vagas, sendo 16 efetivas e as demais para cadastro reserva.

Neste seletivo, regido pelo Edital N° 01/2016, o órgão vai preencher 06 vagas para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e 10 para Assistente Administrativo. Há 60 vagas reservas para cada área.

A escolaridade mínima exigida é Ensino Fundamental Incompleto (cursando o 9º ano), além de idade entre 17 e 24 anos incompletos até o final do curso, para o curso de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e ter idade entre 14 e 24 anos incompletos até o final do curso, para o curso de Assistente Administrativo.

Inscrições devem ser efetivadas pelo http://www.ielac.org.br/, tendo como prazo o período compreendido entre 21 de novembro até as 23:59h do dia 30 de novembro de 2016.

A prova escrita será realizada em Rio Branco-Acre, podendo ocorrer em qualquer dia da semana, data, local e hora, considerando-se o horário de Rio Branco-Acre. A data de realização será informada por meio de jornal escrito de grande circulação, no site do IEL- AC ou no IEL/NR-AC, situado à Av. Ceará nº 3727 – Bairro: 7º BEC , cabendo ao candidato acompanhar a sua divulgação.

O resultado final deve sair dia 14/12/2016.

Informações complementares estão no edital.

O processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação final.