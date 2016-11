Concursos abertos em 15 órgãos inscrevem para 700 vagas a partir desta segunda-feira

Nova semana, novos concursos. Pelo menos 15 seleções públicas iniciam período de inscrições no começo desta semana para seleção de candidatos em mais de 700 vagas pelo país. As chances são encontradas em órgãos dos estados de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Acre e Goiás, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os maiores salários ficam por conta da Polícia Civil de Goiás, que abre vagas para Delegado com rendimentos de R$ 15.250,02.

Os destaques deste início de semana ficam por conta do concurso aberto pela Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem mais de 50 vagas na carreira técnico-administrativa em educação; do processo seletivo da Receita Federal, que vai preencher 25 vagas de nível superior no cargo de Perito na cidade de Sorocaba; da AGERBA, órgão estadual da Bahia que tem salários de até R$ 8 mil; e da Polícia Civil de Goiás, que vai selecionar novos Delegados.

21/11

UFSB

A Universidade Federal do Sul da Bahia inicia prazo de inscrições na segunda-feira para o concurso que vai selecionar servidores de níveis médio, técnico e superior para cargos na carreira técnico-administrativa em educação. São 53 vagas abertas no quadro permanente de pessoal da Universidade, que terão lotação nos campi de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Os salários são de de R$ 2.294,81 para cargos de nível médio e de R$ 3.868,21 para superior, mais R$ 458 de auxílio alimentação para todos. As inscrições no concurso devem ser feitas no endereço eletrônico da UFSB – http://ufsb.edu.br/concursos até o dia 11 de dezembro de 2016. A taxa de inscrição vai de R$ 90,00 a R$ 110,00 – Saiba mais.

Receita Federal

Com 25 oportunidades, o edital de normas do novo processo seletivo da Receita Federal do Brasil seleciona candidatos de nível superior para o cargo de Perito, nas áreas de Engenharia, Farmácia, Bioquímica ou Química para prestação de serviços de perícia técnica de produtos e mercadorias. Os candidatos serão selecionados por titulação e experiência profissional e não terão vínculo empregatício com a Receita. O credenciamento do profissional terá a validade de 2 anos, mas pode ser prorrogado por mais dois. As remunerações serão feitas de acordo com a quantidade de serviços prestados. As inscrições devem ser feitas até o dia 02 de dezembro de 2016, pessoalmente ou por procurador, junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC/DRF/SOROCABA, localizado no pavimento térreo do Edifício da Delegacia da Receita Federal de Sorocaba-SP, situado na Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111, Bairro Alto da Boa Vista, no horário compreendido entre 07h e 19h. Confira o edital da seleção.

AGERBA

Já na Bahia, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações abre inscrições para 60 vagas em cargos de Especialista e Técnico em Regulação para atuação nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Salvador, Seabra, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Os salários oferecidos pela Agência vão de R$ 2.146,37 a R$ 6.021,64 de acordo com o cargo, que exigirá nível médio, técnico ou superior. As inscrições na seleção devem ser feitas no site do IBFC (www.ibfc.org.br), até o dia 20 de dezembro de 2016. A taxa de inscrição custa R$ 140,00 para Especialista em Regulação e será de R$ 70,00 para Técnico em Regulação – Veja mais.

22/11

PC-GO

Já na terça-feira (22), é a vez da Polícia Civil do Estado de Goiás abrir prazo no concurso para 36 vagas no cargo de Delegado da PC-GO. A exigência é ter escolaridade de nível superior completo em Direito e a remuneração é fixada em R$ 15.250,02. A inscrição deve ser feita até o dia 12 de dezembro de 2016 no endereço eletrônico do Cespe/UnB – www.cespe.unb.br/concursos/pc_go_16_delegado. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 200,00. Confira o edital.

Além destas oportunidades, vale conferir os seletivos da Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de São Roque do Canaã-ES, Prefeitura de Juara-MT, Universidade Federal de Uberlândia-MG, Prefeitura de Guarapari-ES, Prefeitura de São Vicente do Seridó-PB, Universidade Federal do Acre, Prefeitura de Carrancas-MG e Prefeitura de Siderópolis-SC; que também abrem inscrições neste início de semana.