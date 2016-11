Moradores da “Vila do V” recebem a 29ª edição do MP na Comunidade

A comunidade da “Vila do V”, localizada no município de Porto Acre, recebeu o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e parceiros em mais uma edição do MP na Comunidade, realizada no último sábado, 19. É a segunda vez que o município recebe o projeto, pois, em 2014, o atendimento foi na “Vila do Incra”. Dessa vez, foram quase 1000 atendimentos, concentrados na escola Jader Saraiva Machado.

O atendimento começou às 8 horas, mas, antes das 5 horas da manhã, a população da vila e redondezas já formava fila na porta da escola.

Durante todo o dia, a comunidade recebeu todos os serviços do MPAC que estão disponíveis nas unidades ministeriais, além de atendimento de saúde, esclarecimento e orientação jurídica, palestras, expedição de documentos, atividades esportivas e recreativas. Além disso, casais puderam oficializar sua união com a presença do cartório de registros e, ao final do dia, participar do casamento coletivo.

Um dos serviços mais procurados foi o consultório itinerante do Brasil Sorridente Móvel, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo foram trinta extrações realizadas no local, facilitando o acesso à saúde bucal da comunidade.

O prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, destaca que acredita na parceria com o Ministério Público para realizar aquilo que não consegue sozinho, seja por questões de logística, seja financeira. “Para mim, num momento de crise financeira e econômica como esse que o país atravessa e que atinge os municípios, investir no social é a melhor saída para driblar a crise, e é isso que nós estamos fazendo”, contou.

Apoio e orientação

Os promotores de Justiça João Pires e Marco Aurélio Ribeiro estiveram reunidos com as equipes do Centro Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Foi nesse encontro que os membros desenvolveram outro papel fundamental: auxiliar as instituições locais em questões complicadas e que demandam mais atenção do poder público.

Nesse momento os membros do MP estadual conheceram casos de idosos em situação de abandono e menores em vulnerabilidade e uso de drogas. As profissionais do Cras e Creas fizeram relatos dos casos mais preocupantes e receberam orientações, a fim de chegar à solução dos problemas.

A psicóloga do Cras, Camila Martins,falou da importância de conversar com o MPAC, momento em que são dadas novas alternativas para solucionar casos que já estão muito complicados. “A partir do momento que o MP conhece cada problema da comunidade, eles nos ajudam a solucionar. Eles dizem quais os caminhos necessários, quais as providências que nós, técnicos, tanto do Cras quanto do Creas, devemos tomar”, disse.

Essa conversa é importante porque revela estratégias que ajudam na solução dos problemas da comunidade. Em situações relacionadas a menores, por exemplo, os promotores de Justiça orientam que as representações devem ser feitas, também, contra os pais. “Muitas vezes o problema é que os país não querem se responsabilizar pelas crianças”, contou Marco Aurélio.

Realizando o sonho de casar

Um dos momentos mais aguardados no MP na Comunidade é o casamento coletivo, que começa bem antes, no cartório de registros. Na edição da “Vila do V” foram oficializados 67 casamentos e emitidas 8 certidões de nascimento.

A equipe que realiza o atendimento itinerante já tem experiência nessa parceria com o MPAC. Segundo destaca a registradora do cartório de Porto Acre, Ademarice Rocha, todos estão nessa parceria pelo desejo de servir. É muito louvável essa atitude, porque os moradores enfrentam dificuldades muito grandes de locomoção, de transporte, dificuldade financeira. Ajudar é gratificante para nós, que estamos servindo, e para aqueles que recebem esse serviço gratuito”, disse a servidora.

Formalizar uma união, além de garantias legais e fundamentais para a vida em sociedade, é importante também para o convívio em família e a auto estima. O casal Francisco Ferreira e Luzia Lima já vivia junto há quatro anos, mas só no sábado conseguiu oficializar o relacionamento. O Ministério Público colabora durante todo o processo que resulta na habilitação para o casamento no cartório.

Francisco conta que, por motivos financeiros e falta de oportunidade, não haviam casado antes. “Foi um dia abençoado. Se a gente fosse num cartório ia ser muito mais difícil, a gente ia gastar e as condições “não tá” muito boa”, confessou.

Esse é o objetivo do projeto, ressalta o promotor de Justiça João Pires, levar cidadania às comunidades mais carentes. “É com a ajuda dos parceiros que o MP leva atendimentos e serviços ao encontro de quem precisa, e auxilia na mudança dessa realidade”, conta.

Quem vem, volta

Um exemplo de serviço de qualidade e fundamental para a vida da comunidade é encontrar pessoas que já foram atendidas outras vezes, em edições anteriores do projeto. Prova disso é a moradora da “Vila do Incra” Élida Ribeiro, que casou na 10ª edição do MP na Comunidade, realizada em 2014 na vila em que mora, e voltou na 29ª edição.

Élida conta que apenas dois anos depois, e com a ajuda do MPAC e parceiros, conseguiu emitir novos documentos, agora com o nome de casada. “Facilita minha vida e da minha família”, conta a moradora.

Essa função de promover a cidadania é destacada pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, como o foco principal do projeto e o motivo pelo qual o MP na Comunidade seja realizado, apesar da crise que atinge todo o âmbito nacional. “Muitas vezes, a resolução de um problema que pode parecer pequeno, num contexto maior, é o problema da vida de toda uma família”, disse.

O PGJ conta ainda que, nos últimos três anos, houve uma média de um MP na Comunidade a cada cinco semanas, o que demonstra a continuidade e o compromisso da gestão. “É evidente que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas é ótimo quando a gente consegue ouvir da própria comunidade que esses problemas foram minimizados”, disse.

Ainda como resultado desta edição do MP na Comunidade, a Prefeitura de Porto Acre cedeu um espaço para instalação de uma unidade de representação do MPAC em Porto Acre, o que deve acontecer até o final do ano.

Ainda em 2016 será realizada a 30ª edição do MP na Comunidade, dessa vez no município de Sena Madureira.