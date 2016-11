Após ser atingido por armadilha em comércio, ladrão volta a furtar

Bruno Nascimento da Silva, de 18 anos, que levou um tiro de uma armadilha ao tentar furtar um comércio no bairro Miritizal, há duas semanas, foi preso em flagrante na noite deste domingo (20), por cometer novamente o mesmo crime em outra residência do bairro.

A vítima de Bruno não quis se identificar, mas contou que o prejuízo deixado pelo acusado foi de mais de R$8mil. Apesar de a polícia ter agido com rapidez e ter conseguido prender o jovem e encontrado parte do material furtado, alguns itens de valor foram escondidos pelo ladrão e ainda não foram encontrados.

A vítima havia saído para igreja, quando voltou surpreendeu-se com a casa revirada e sentiu falta dos pertences. Do local o ladrão levou televisão, computador, tablete, roupas, calçados, e diversos outros objetos.

Segundo o delegado, o acusado já respondia pelo crime anterior de furto em liberdade, e por reincidir deverá ser encaminhado para Unidade Prisional Manoel Nery da Silva.

“É uma prática recorrente do Bruno, de entrar nas residências e furtar. Dessa vez ele foi novamente pego, e ainda está com os ferimentos da última ocorrência. Estamos ainda apurando a participação de outros indivíduos, que segundo ele não foi feito sozinho. Ele será encaminhado a justiça e estará a disposição para responder pelo procedimento anterior e por este novo furto ocorrido nesta noite”, explicou o delegado.

Entenda o caso

Um comerciante de 58 anos de idade, do bairro do Miritizal, confeccionou uma armadilha com arma de fogo artesanal, e deixou na porta do comércio a espera do próximo ladrão. Bruno Nascimento da Silva, de 18 anos, foi atingido com o disparo de arma de fogo no quadril, por volta das 02h da madrugada desta quarta-feira (09), enquanto tentava arrombar o estabelecimento.

O comerciante teve que se mudar após o crime, por está sendo perseguido e ameaçado por Bruno.