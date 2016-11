Governo reafirma compromisso para valorização da Defensoria Pública

O governador Tião Viana se reuniu na Casa Civil nesta segunda-feira, 21, com a administração superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), para reafirmar seu compromisso com o órgão no sentido de promover uma reestruturação mais aprofundada, com apoio à valorização da carreira de defensor público.

Esse compromisso é algo que já foi afirmado anteriormente pelo governador e reflete a aprovação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) dos servidores da DPE/AC. A classe expressa agradecimento, em razão de considerar a reorganização uma grande conquista possível somente na gestão Tião Viana.

“Somos muito gratos pelo apoio constante que o governador sempre deu à Defensoria Pública, sobretudo no avanço do PCCR, uma grande conquista dos servidores. Esse apoio não vem de agora, mas desde o início da sua gestão. Isso faz com que a gente veja a Defensoria que todo mundo quer, não só os defensores, mas toda a população”, disse a defensora pública Rivana Ricarte.

O defensor público-geral Fernando Morais também agradeceu pela atenção contínua do governo, que propôs intermediar uma reunião junto aos deputados da base, a fim de debater os interesses e necessidades do órgão.

“Devemos avançar numa reunião proposta junto ao Legislativo com a finalidade de aproximar mais ainda a Defensoria Pública dos nossos parlamentares, já que são eles que votam todas as leis que visam a restruturação da defensoria e, inclusive, as leis relativas à valorização da carreira”, acrescentou Morais.

O presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado do Acre (ADPacre), Bruno Vigato, disse que a compreensão do Executivo é extremamente válida para avançar na defesa dos interesses da Defensoria Pública.

“Tivemos uma agenda bastante positiva, na qual conseguimos compreender realmente a mensagem que o governador tinha para a carreira no sentido de estar compromissado com a nossa estruturação e valorização. Nós nos comprometemos transmitir esta mensagem aos outros colegas que não puderam estar presentes”, disse Vigato.