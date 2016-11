Caixa anuncia R$ 26 bi para financiamento habitacional

A Caixa Econômica Federal anunciou, nessa segunda-feira (21), em Brasília, um crédito de R$ 26 bilhões para investir em habitação até o final deste ano, em todo o Brasil. O anúncio foi feito durante encontro com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (Sinduscon/DF) e empresários do setor imobiliário e da construção.

Durante o evento, o vice-presidente de Habitação do banco, Nelson Antonio de Souza, lembrou que a Caixa detém 66,7% do crédito imobiliário no Brasil. “No início de 2016, havia R$ 67 bilhões para habitação. Fomos atrás de mais recursos e hoje temos R$ 93 bilhões, mais do que em 2015″, recordou. “Podem contratar. É importante aplicarmos esses recursos.”

Nelson Souza anunciou ainda que, nesta semana, o Ministério das Cidades e a Caixa vão assinar contrato para a retomada das obras de 8,6 mil casas e apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) em todas as regiões do País.

O programa já entregou mais de 3 milhões, das 4,5 milhões de unidades contratadas. Segundo o vice-presidente, a Faixa I do MCMV já está com orçamento garantido para 100 mil unidades em 2017.