Ministério da Saúde lança edital para receber profissionais brasileiros do Mais Médicos; Acre tem 12 vagas

Edital para substituição de médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi lançado pelo Ministério da Saúde para substituir 838 profissionais cubanos e 166 desistentes. Ao todo, são mil novas vagas, e seleção nacional para 462 Municípios faz parte da meta de ampliar a participação de brasileiros no Programa Mais Médicos.

A Região Norte será contemplada com 79 vagas. Dessas, segundo o edital, 12 são destinadas ao Estado do Acre. Pará e Rondônia são os Estados da região que receberão mais profissionais, 16 cada. O Amazonas ficará com 14.

As inscrições foram aberas neste domingo, 20 de novembro, e vão até dia 23 de dezembro. As vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros com atuação no País serão ofertadas aos brasileiros formados em qualquer país. Nesse primeiro edital, as oportunidades estão, em sua maioria, localizadas em capitais, regiões metropolitanas e em Municípios com mais de 250 mil habitantes.

Outra novidade do edital é que o médico terá 15 dias para permutar sua vaga com outro profissional selecionado. Com isso, os candidatos terão mais uma chance de o médico garantir atuação onde deseja entre as cinco opções que podem fazer. A cada três meses, um edital trará novas vagas.

Alcance

A expectativa é chegar a 7.800 brasileiros no Mais Médicos, representando mais de 40% do total de profissionais. Atualmente, dos 18.240 médicos participantes, 5.274 são formados no Brasil (29%), 1.537 tem diplomas do exterior (8,4%) e 11.429 são da cooperação com Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) – 62,6%. Mais de 63 milhões de pessoas devem ser assistidas por esses profissionais.

O Mais Médicos oferece aos profissionais bolsa-formação mensal de R$ 11.520,00, ajuda de custo de até R$ 30 mil para o médico que optar por uma vaga longe da cidade onde reside, auxílios moradia e alimentação garantidos pelos municípios mensalmente, além de Especialização em Saúde da Família por uma Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

Confira a apresentação dos dados e o cronograma para os Municípios aqui