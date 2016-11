Começa temporada de cruzeiros no litoral do País

A temporada de cruzeiros no Brasil tem início nesta segunda-feira (21) e vai até 18 de abril de 2017. São esperados mais de 381 mil turistas nos sete navios que passarão por 13 portos do País. Os 108 roteiros têm duração mínima de três noites e máxima de 20 noites.

Antes mesmo da abertura oficial da temporada, um navio de bandeira das Bahamas já aportou em Natal e Recife nos últimos dias 17 e 18, respectivamente. Considerando os cruzeiros internacionais, a capital do Rio Grande do Norte espera receber dez navios durante a temporada 2016/2017, movimentando cerca de R$ 3 milhões. Já o Porto de Recife calcula que receberá, pelo menos, 20 navios até abril.

“Com nosso vasto litoral, os cruzeiros marítimos são uma ótima opção para movimentar a economia. Temos ainda alguns desafios em áreas como infraestrutura que estão sendo discutidos com todos os envolvidos para que o setor volte a crescer”, afirmou Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Abremar).

A Clia Abremar representa os navios que navegam na costa brasileira. Entre os critérios para ser representado estão: ter operação feita por escritórios nacionais, ter uma equipe de bordo com, no mínimo, 25% de tripulantes brasileiros e permanecer, no mínimo, 31 dias na costa brasileira.

Há também os cruzeiros internacionais e os chamados Open Jaw, nos quais o embarque acontece em um porto e o desembarque em outro, porque o pacote inclui passagens aéreas.

Cruzeiros de rio

A temporada de cruzeiros de rio também já começou. Segundo a Amazonastour, mais de 24 mil turistas devem desembarcar em Manaus até junho de 2017, o que representa um crescimento de 40% em relação à temporada 2015/2016. A estimativa é que esses visitantes movimentem cerca de R$ 45 milhões.