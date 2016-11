Com Dilma, Acre avançou no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

O Acre melhorou no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, saindo de 0.688 pontos em 2011 para 0,719 em 2014. No País, o ritmo da melhora dos indicadores sociais do Brasil diminuiu durante os quatro primeiros anos do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mas a qualidade de vida no país entre 2011 e 2014 melhorou, segundo estudo divulgado nesta terça-feira, 22, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fundação João Pinheiro. Entre os fatores que mais contribuíram para a melhora do desenvolvimento humano no país no período pesquisado estão o aumento da renda per capita e o aumento da expectativa de vida.

O Radar IDHM é um estudo que compara 60 indicadores sociais produzidos pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, feita anualmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um índice criado em 2013 para avaliar a qualidade de vida nos municípios brasileiros e é composto por três grandes sub-índices: o IDHM-Longevidade reúne dados como a esperança de vida ao nascer e a mortalidade infantil; o IDHM-Renda avalia itens como renda per capita e população em situação de vulnerabilidade; já o IDHM-Educação avalia índices como percentual da população acima de 18 anos com ensino fundamental completo e proporção de crianças entre cinco e seis anos de idade frequentando a escola.

Veja o quadro: